Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предъявил новые требования Западу на фоне провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в статье «Стратегическая точка перелома» для издания «Украинская правда».

Он отметил, что практика дозирования в вопросе оказания Киеву военной помощи из страха вызвать раздражение Москвы является ложной в своей основе.

«Спринт, которого так все ждали, заменяется бегом на дальние дистанции, а тут уже другие правила и требования к физическому состоянию спортсмена и его подготовке», — заявил секретарь СНБО.

По его мнению, там, где необходима экстренная хирургия, не следует заниматься медикаментозной терапией.

Данилов также добавил, что Западу необходимо предпринять несколько решений. В частности, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность, а также разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой усталости от войны.