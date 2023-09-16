Минэнерго Украины подготовило график отключений света зимой

Блэкауты на Украине предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений электроэнергии по стране уже подготовлены. Об этом заявила заместитель главы украинского минэнерго Светлана Гринчук, сообщает агентство «РБК-Украина».

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«Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми... и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений», — сказала она.

Замминистра также отметила, что предстоящий отопительный сезон не будет легким, несмотря на то, что с конца прошлого сезона ведутся работы по восстановлению генерации.

29 июля глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что жителям Украины не рекомендуется избавляться от генераторов, так как сейчас нет информации, произойдут ли блэкауты будущей зимой.

До этого директор Центра исследования энергетики Александр Харченко призвал украинцев готовиться к блэкаутам зимой. По его словам, из-за обстрелов разрушено очень много оборудования, которое за год невозможно восстановить.