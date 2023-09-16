Маляр: Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита людей на фронте

Штат военных медиа на Украине сократят из-за нехватки военных на фронте. Об этом заявила заместитель главы министерства обороны страны Анна Маляр, сообщает украинское издание «Детектор медиа».

«Это будет онлайн-медиа, мы обязаны пройти сейчас перерегистрацию и реорганизацию. 144 человека обеспечивали работу, которую может обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это деньги. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте», — сказала она.

Замминистра также отметила, что ранее на YouTube было одно телевидение, создающее контент для пяти, однако сейчас оно будет работать только на себя.

16 сентября исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявлял, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью 2022 года.

В этот же день экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что стремление Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведет к уничтожению значительной части мужчин на Украине.