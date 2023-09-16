Три африканские страны создают новый военный альянс

Буркина-Фасо , Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель. Об этом сообщил временный президент Мали Ассими Гоита.

"Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Вместе мы построим мирную, процветающую и единую Сахель", - отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице администрации президента Нигера в соцсети X.

Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах Буркина-Фасо, Мали и Нигера. На ее территории сейчас действуют радикальные вооруженные группировки. В этих трех государствах в настоящее время у власти находятся военные, которые захватили ее в ходе государственных переворотов.