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Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель. Об этом сообщил временный президент Мали Ассими Гоита.

Три африканские страны создают новый военный альянс
© GoitaAssimi / Twitter

"Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Военное руководство Нигера приветствовало подписание документов о создании альянса.

"Вместе мы построим мирную, процветающую и единую Сахель", - отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице администрации президента Нигера в соцсети X.

Там также опубликована фотография главы Национального совета спасения родины Абдурахмана Тчиани, который подписывает хартию.

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Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах Буркина-Фасо, Мали и Нигера. На ее территории сейчас действуют радикальные вооруженные группировки. В этих трех государствах в настоящее время у власти находятся военные, которые захватили ее в ходе государственных переворотов.

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