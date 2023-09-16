В Пентагоне прокомментировали слухи о скорых поставках ATACMS Украине

Руководство США пока не приняло решение о поставках Украине тактических баллистических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Таким образом слухи на соответствующую просьбу Пентагона.

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Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что подготовка к передаче ATACMS Киеву находится в завершающей стадии, окончательное решение должен принять президент Джо Байден.

При этом Axios со ссылкой на собственные источники указывает, что объявлять о поставках в ближайшие дни, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, не планируется. Встреча глав государств запланирована на 21 сентября.

Поставки ATACMS станут серьезным изменением условий конфликта, так как позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать российские позиции, ранее недоступные для имеющихся у них вооружений. При этом Киев обещает не атаковать с их помощью территорию России по состоянию до 22 февраля 2022 года.