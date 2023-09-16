Премьер Италии Мелони обратилась с просьбой к ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила руководству ЕС просьбу о помощи по миграционному вопросу, пишет Bloomberg.

13 сентября на итальянский остров Лампедуза прибыли порядка 6 тысяч нелегальных мигрантов. Через некоторое время они вступили в столкновения с полицией. На фоне этого на острове был объявлен режим ЧП.

Мелони уточнила, что Италии требуется помощь ЕС по противодействию незаконному проникновению на территорию республики мигрантов из африканских стран.

Премьер призвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Лампедузу и ознакомиться со сложившейся на острове ситуацией.

Также Мелони попросила главу Евросовета Шарля Мишеля включить вопрос о чрезвычайной ситуации на острове в повестку ближайшего совещания организации.