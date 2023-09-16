Джузеппе Каво Драгоне избрали новым главой Военного комитета НАТО

"16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", - отмечается в заявлении.