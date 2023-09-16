Премьер Италии Мелони обратилась с просьбой к ЕС

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к Европейскому союзу с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из Африки по морю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отметила Мелони, Италии необходима помощь миссии ЕС, «которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу».

По данным агентства, итальянский премьер пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить итальянский остров Лампедуза, чтобы удостовериться в чрезвычайной ситуации на острове в связи с прибытием мигрантов.

Кроме того, Мелони обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить этот вопрос в обсуждение повестки дня совета ЕС в октябре.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.