Кличко: немецкая компания передаст Украине 100 БПЛА нового поколения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания из Германии Quantum Systems поставит Вооружённым силам Украины 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения.

Об этом Кличко написал в Telegram .

По его словам, дроны немецкого производства уже прошли серию испытаний на территории Украины. Кличко подчеркнул, что Киев будет продолжать помогать украинским военным.