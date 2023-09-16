Япония заявила протест КНР из-за китайского корабля

Япония выразила протест Китаю на фоне захода его военного гидрографического корабля в свои территориальные воды, сообщает Kyodo.

Как уточняет РИА Новости, китайское судно зашло в воды Японии ночью 16 сентября. Это уже девятый подобный прецедент.

По данным Минобороны Японии, корабль находился в акватории Японии около полутора часов.