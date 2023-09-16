Япония заявила протест КНР из-за китайского корабля

Япония заявила протест КНР из-за захода военного судна в территориальные воды
Япония выразила протест Китаю на фоне захода его военного гидрографического корабля в свои территориальные воды, сообщает Kyodo.
Как уточняет РИА Новости, китайское судно зашло в воды Японии ночью 16 сентября. Это уже девятый подобный прецедент.
По данным Минобороны Японии, корабль находился в акватории Японии около полутора часов.
Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй ранее призвал Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности.