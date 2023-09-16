Reuters: два грузовых судна идут в украинские порты по временному коридору
Два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Два сухогруза Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Чёрному морю в украинские порты для загрузки почти 20 тыс. т пшеницы для Африки и Азии», — приводит слова Кубракова агентство Reuters.
Отмечается, что согласно данным о движении судов, корабли находятся в северной части Чёрного моря.
3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проход двух кораблей через временный коридор в Чёрном море.