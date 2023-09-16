Подоляк вновь высказался о «слабом потенциале» Индии и Китая
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во второй раз заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая, однако в этот раз он заменил слово «интеллектуальный» на «аналитический». Об этом в субботу, 16 сентября, сообщил телеканал УНИАН.
— А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал» с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией, — сказал Подоляк во время выступления на мероприятии «Редколлегия. Саммит».
Политик подчеркнул, что речь шла именно об аналитической составляющей, неправильной оценке стратегических планов указанных стран, передает ТАСС.
Советник 12 сентября высказал мнение, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики потребовало разъяснений от Украины. После этого Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои слова, заявив, что во всем виновата некая «российская пропаганда». Именно она вырвала из контекста и исказила смысл его высказывания.