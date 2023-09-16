Подоляк вновь высказался о «слабом потенциале» Индии и Китая

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во второй раз заявил о «слабом потенциале» Индии и Китая, однако в этот раз он заменил слово «интеллектуальный» на «аналитический». Об этом в субботу, 16 сентября, сообщил телеканал УНИАН.

— А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал» с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией, — сказал Подоляк во время выступления на мероприятии «Редколлегия. Саммит».

Политик подчеркнул, что речь шла именно об аналитической составляющей, неправильной оценке стратегических планов указанных стран, передает ТАСС.