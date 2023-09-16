В Киеве забеспокоились из-за потери доступа к Черному морю

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев лишился доступа к Черному морю из-за присутствия в нем российского флота. В своем Украины.

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«Россия фактически блокирует любые перевозки», — констатировал он, подчеркнув, что Украина потеряла возможность отправлять свои товары по морю.

По словам политолога, Киев вынужден искать иные пути отправки продукции за рубеж. На фоне этих событий, подчеркнул Соскин, ближайшие восточноевропейские страны, которые решили блокировать экспорт зерна, нанесли серьезный удар в спину администрации действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю "огненный мешок"» — заключил он.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил о выгоде Украины от запрета на ввоз зерна.

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран — его действие истекало 15 сентября. Украина со своей стороны согласилась ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта.