Варшава объявила тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией

Пограничная служба Польши объявила тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг.

Такое заявление сделал глава МВД страны Мариуш Каминьский, передаёт RMF24.

Он пригласил все компании, которые имеют желание поучаствовать в этом проекте, подать предложения в Пограничную службу.

«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км», — добавил министр.

По его словам, тендер завершат в середине ноября, чтобы подрядчик мог начать строительство в этом году. Каминьский подчеркнул, что заграждение поможет следить за ситуацией вдоль границы с Белорусией.