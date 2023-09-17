В США заявили о подставивших Зеленского оскорблениях Подоляка

Владимира Зеленского подставили оскорбительные слова советника главы его офиса Михаила Подоляка о жителях Китая и Индии. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик, передает РИА Новости.

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Он сомневается, что Зеленский сумеет переманить на свою сторону китайцев и индийцев, после того как его советник назвал их людьми с низким IQ.

«Конечно, они были оскорблены», — отметил экс-морпех, добавив, что они не купятся на попытку Зеленского их очаровать.

В связи с этим он полагает, что выступление украинского лидера на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября не будет успешным.