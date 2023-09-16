Польша возведет электронное заграждение на границе с Белоруссией

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил глава МВД республики Мариуш Каминский на пресс-конференции. По его словам, забор оснастят электронными системами слежения. Компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, передает ТАСС.

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Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км, — сообщил Каминьский.

Об окончании тендера объявят в середине ноября. Строительство планируется начать в текущем году.

Электронное заграждение вскоре появится и на границе с Калининградской областью. Причиной его возведения стало решение России открыть в регионе аэропорт для самолетов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Варшава также сосредоточила на границе с Белоруссией свыше 10 тысяч военных. Как сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мачей Вонсик, вместе с этим Польша укрепила границу, соорудив заграждения.