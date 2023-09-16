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Турция допустила возможность пойти разными путями с Евросоюзом

Турция может пойти с Евросоюзом (ЕС) разными путями, если это будет необходимо, допустил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает Reuters.

Турция допустила возможность пойти разными путями с Евросоюзом
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Лидер также отметил, что блок уже предпринимает шаги, чтобы отдалиться от Турции. Об этом он заявил после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике.

Эрдоган также сообщил, что считает необходимым провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия.

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