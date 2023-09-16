Эрдоган: Евросоюз стремится разорвать отношения с Турцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал на брифинге ряд заявлений по международной повестке. В частности, он заметил, что пути Анкары и Брюсселя могут разойтись в дальнейшем, пишет ТАСС.
Эрдоган заметил, что Евросоюз намеревается разорвать отношения с Турцией. Он добавил, что если Брюссель все же пойдет на это, то страна выберет путь, отличный от пути ЕС.
«Можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», - уточнил глава государства.
Президент также коснулся вопроса разрешения ситуации в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что Анкара выступила с предложением о проведении встречи между лидерами России, Азербайджана и Армении.
Напомним, что Турция на фоне текущей сложной международной ситуации ведет сбалансированную политику. В частности, Анкара поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, выступает посредником в сирийском и ряде других вопросов.