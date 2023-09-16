Эрдоган: Евросоюз стремится разорвать отношения с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал на брифинге ряд заявлений по международной повестке. В частности, он заметил, что пути Анкары и Брюсселя могут разойтись в дальнейшем, пишет ТАСС.

Эрдоган заметил, что Евросоюз намеревается разорвать отношения с Турцией. Он добавил, что если Брюссель все же пойдет на это, то страна выберет путь, отличный от пути ЕС.

«Можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», - уточнил глава государства.

Президент также коснулся вопроса разрешения ситуации в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что Анкара выступила с предложением о проведении встречи между лидерами России, Азербайджана и Армении.