В Турции обвинили Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция еще не выполнила обязательства перед Турцией, поставленные в качестве условия ее вступления в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма», — заявил турецкий лидер.

До этого в Госдепе США заявили, что санкции против Турции не сорвут вступление Швеции в НАТО.

24 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не знает, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил Эрдоган.