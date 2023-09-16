Киргизия может предъявить Таджикистану территориальные претензии на основании новых юридических и исторических документов. Об этом заявил руководитель госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, передаёт «Интерфакс».

«Несколько дней назад мы нашли новые документы, согласно которым, многие участки Киргизии перешли Таджикистану», - заявил Ташиев.

По его словам, эти документы содержат юридические и исторические доказательства.

Ташиев призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий к Киргизии, иначе Бишкек может «предъявить свои территориальные претензии на основании этих документов».

Глава ГКНБ подчеркнул, что у Киргизии есть силы и возможности вернуть земли, отошедшие соседям «десятки и сотни лет назад».

Он добавил, что Киргизия намерена и дальше решать все вопросы с соседями исключительно мирными методами и путем переговоров. В прошлом году со стороны соседей был факт агрессии, но больше такого Бишкек не допустит.

Год назад на киргизско-таджикской границе произошел крупный конфликт с применением оружия. Обе страны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.