Эрдоган предложил России провести встречу с Арменией и Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четерехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия, передает ТАСС.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не потерпит никаких «серых зон» в Карабахе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он ответил на вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас находится мирный процесс с Арменией. По мнению политика, урегулирование кризиса «буксует» по причине «неконструктивной и неискренней позиции» армянского политического руководства.