Вучич: Сербия в условиях окружения НАТО будет сохранять свой нейтралитет
Сербия намерена сохранить свой военный нейтралитет вопреки всестороннему давлению НАТО со стороны стран-участниц. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
Он подчеркнул, что страна не собирается присоединяться к любым военным блокам. Лидер подчеркнул, что Белград продолжает вкладывать большие средства в различные сферы, непропорциональные в отношении экономики страны, однако Сербия останется единственным нейтральным государством в части Европы.
«Мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет, хотим сами оберегать своё небо, свою землю, своих детей и мы продолжим это делать в будущем. Мы не присоединимся ни к какому из военных объединений», — приводит ТАСС слова Вучича.
Ранее президент заявил, что не ожидает вступления Сербии в Евросоюз в 2026—2028 годах.