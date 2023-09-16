«Мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет, хотим сами оберегать своё небо, свою землю, своих детей и мы продолжим это делать в будущем. Мы не присоединимся ни к какому из военных объединений», — приводит ТАСС слова Вучича.