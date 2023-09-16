Премьер Италии и глава ЕК посетят Лампедузу из-за миграционного кризиса

Премьер Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены посетить итальянский остров Лампедуза, где произошла критическая ситуация из-за миграционного кризиса. Об этом сообщило агентство ANSA.

© Газета.Ru

Согласно информации европейских источников, Мелони и фон дер Ляйен прибудут на остров «на этих выходных».

По данным агентства, в настоящий момент на Лампедузе наблюдается рост напряженности. Известно, что там начинаются протесты со стороны мигрантов, ожидающих своей переправки в другие центры распределения.

Как сообщали ранее местные власти, эскалация произошла после прибытия на остров за два дня рекордно большого числа нелегалов — свыше 6 тыс. человек.