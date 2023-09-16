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Эксперт назвал «провальной» политику Байдена в отношении Пхеньяна

Политика главы Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении Пхеньяна оказалась «провальной», заметил обозреватель Джош Рогин в статье для The Washington Post. Он добавил, что это стало отчетливо заметно на фоне встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Эксперт указал на последствия "политики невзаимодействия" США с КНДР
© РИА Новости

Эксперт напомнил, что администрация Байдена проводила в отношении Северной Кореи «политику невзаимодействия». Последствия этой политики, заметил аналитик, проявились на российском Дальнем Востоке.

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По его мнению, встреча лидеров, их переговоры по ключевым вопросам международной повестки, «подчеркивают провал политики Байдена в отношении Северной Кореи».

Рогин предположил, что попытки Байдена, в свою очередь, наладить диалог с КНДР, завершатся неудачей. Он добавил, что шансы на успех критически низкие.

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