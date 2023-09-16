Эксперт указал на последствия "политики невзаимодействия" США с КНДР

Эксперт напомнил, что администрация Байдена проводила в отношении Северной Кореи «политику невзаимодействия». Последствия этой политики, заметил аналитик, проявились на российском Дальнем Востоке.

По его мнению, встреча лидеров, их переговоры по ключевым вопросам международной повестки, «подчеркивают провал политики Байдена в отношении Северной Кореи».