Эксперт указал на последствия "политики невзаимодействия" США с КНДР

Эксперт назвал «провальной» политику Байдена в отношении Пхеньяна
Политика главы Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении Пхеньяна оказалась «провальной», заметил обозреватель Джош Рогин в статье для The Washington Post. Он добавил, что это стало отчетливо заметно на фоне встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Эксперт напомнил, что администрация Байдена проводила в отношении Северной Кореи «политику невзаимодействия». Последствия этой политики, заметил аналитик, проявились на российском Дальнем Востоке.
По его мнению, встреча лидеров, их переговоры по ключевым вопросам международной повестки, «подчеркивают провал политики Байдена в отношении Северной Кореи».
Рогин предположил, что попытки Байдена, в свою очередь, наладить диалог с КНДР, завершатся неудачей. Он добавил, что шансы на успех критически низкие.