В Турции раскритиковали доклад Госдепа о вербовке детей

«Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG, которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции», — уточнили в турецком дипведомстве.