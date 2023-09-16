Шольц высказался о поставках ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Берлин будет поддерживать Украину вплоть до окончания военных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Пока длится [этот конфликт], мы будем поддерживать Украину, мы к этому готовы», - подчеркнул Шольц.

Канцлер отметил, что пока никто не может назвать точные сроки окончания противостояния. Вместе с тем, добавил он, Киев может быть уверен в поддержке ФРГ.

Кроме того, Шольц высказался о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине. Он не исключил их в целом, но пояснил, что тщательно обдумывает решения о поставках той или иной военной техники с тем, чтобы не допустить фатальных последствий для страны.