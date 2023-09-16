Президент Красного Креста захотела встретиться с Путиным

«Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», — рассказал представитель МККК.

В январе глава МККК уже посещала в Москву. В рамках своего визита она хотела обсудить положение военнопленных и гуманитарные проблемы на Украине. Также отмечается, что делегаты МККК во главе со Сполярич были намерены обсудить с российскими властями ситуацию в Афганистане, Сирии и в регионе Сахель, где «гуманитарная обстановка вызывает обеспокоенность».