Польша построит ограждение по всей длине границы с Калининградской областью
Польша построит ограждение по всей длине границы с Калининградской областью России.
"Я не только за строительство надежного заграждения, но мы также объявили, что сначала начинаем установку системы периметрии, которая позволит нам обеспечить безопасность границы с помощью электроники, но позже будем возводить соответствующий физический барьер на отдельных участках", – сообщил Radio Olsztyn премьер Польши Матеуш Моравецкий.
По его мнению, строительство ограждения необходимо для того, чтобы поляки якобы "могли чувствовать себя в еще большей безопасности".
Ранее "СП" писала, что представители Украины «необычно эмоционально» вели себя на заседании по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в умышленном создании препятствий для транзита украинского зерна.