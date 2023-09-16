Польша построит ограждение по всей длине границы с Калининградской областью

"Я не только за строительство надежного заграждения, но мы также объявили, что сначала начинаем установку системы периметрии, которая позволит нам обеспечить безопасность границы с помощью электроники, но позже будем возводить соответствующий физический барьер на отдельных участках", – сообщил Radio Olsztyn премьер Польши Матеуш Моравецкий.