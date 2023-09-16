На Украине организовали поиски пропавших россиян

Глава делегации организации в Москве Борис Мишель сообщил в интервью РИА Новости, что Международный комитет Красного Креста ведёт необходимую работу по поиску пропавших на территории Украины россиян.

По его словам, МККК получает множество списков от разных представителей властей, в том числе от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.