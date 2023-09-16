В США указали на провал политики Байдена в отношении КНДР

По мнению автора, встреча лидеров двух стран показывает провал политики американского президента в отношении КНДР. Отмечается, что на фоне непростых отношений США и Северной Кореи Байден не стремится делать шаги для улучшения ситуации из-за низких шансов на их успех. К тому же, неудача в данном вопросе может негативно сказаться на итогах грядущих президентских выборах, в которых он намерен участвовать, подчеркивает издание.