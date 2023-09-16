В Италии анонсировали чрезвычайные меры по борьбе с нелегальной миграцией

Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегальной миграцией
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна примет "чрезвычайные меры" по борьбе с нелегальной миграцией, давление которой на страну в этом году стало невыносимым. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, Италия испытывает с начала 2023 года миграционное давление, которое является "невыносимым". Она подчеркнула, что Италия и Европа не могут принять такую огромную массу людей. Мелони подчеркнула, что пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы "удостовериться в серьезности ситуации", а также попросила председателя Европейского совета Шарля Мишеля включить миграционный вопрос в повестку саммита ЕС в октябре.
До этого стало известно, что беспорядки произошли на итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей. Как сообщается, вечером 13 сентября произошли потасовки во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и переполнен. Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Полиция вмешалась в ситуацию, чтобы сдержать толпу.