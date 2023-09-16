Глава Колумбии сравнил ситуацию на Украине с конфликтом в Палестине

Kонфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, заявил колумбийский лидер Густаво Петро. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил международное сообщество в двойных стандартах и сравнил ситуацию на Украине с конфликтом в Палестине.

«Чем война России и Украины отличается от войны Израиля и Палестины», — отметил он.

По мнению политика, «Большая семерка» (G7) должна обратиться к ООН и мировым державам с тем, чтобы провести две мирные конференции.

«Ради блага человечества и чтобы открыть пространство для дискуссии, в которой должен участвовать весь мир», — указал он.

Политик считает, что мировое сообщество должно активно участвовать в разрешении конфликтов без принятия какой-либо стороны.