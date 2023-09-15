Порт Одессы покинуло еще одно судно

Кабмин Украины сообщил, что из порта Одессы вышло уже пятое судно с момента окончания зерновой сделки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что пятым судном стал сухогруз «Пума». Он вошёл в порт Одессы ещё 19 февраля 2022 года, но всё это время не мог его покинуть из-за боевых действий в регионе.

Выход судна стал возможен после создания «временных коридоров» в Чёрном море. Уточняется, что на борту «Пумы» находится 14 тысяч тонн рапса и 16 тысяч тонн металла.