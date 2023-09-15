В США оценили вероятность быстрого возврата к зерновой сделке

Американское руководство не видит путей в «немедленному» восстановлению черноморской зерновой инициативы и винит в этом Москву , заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан . Об этом пишет РИА Новости .

По его словам, ответы России по этому вопросу постоянно меняются. «Они выдают отсутствие желания с их стороны позволить зерну свободно поступать на мировой рынок», — отметил он. Салливан уточнил, что Белый дом продолжит давить на Москву и призывает другие страны делать то же самое. В Белом доме добавили, что над решением вопроса с поставкой зерна активно работают Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.