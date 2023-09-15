Хью Джекман разводится после 27 лет брака
Австралийский актер Хью Джекман заявил о своём разводе с актрисой Деборрой-Ли Джекман. Пара прожила в браке 27 лет. Об этом сообщает журнал People.
«Мы были благословлены тем, что почти три десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», – сказано в сообщении актёра.
Отмечается, что пара воздержалась от других комментариев по этому поводу.
Хью и Деборра-Ли поженились в 1996 году, меньше чем через год после знакомства. За свой долгий брак они заслужили репутацию одной из самых любящих пар Голливуда. У них осталось двое приемных детей – 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.
Ранее о своём разводе заявила американская певица Бритни Спирс.
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