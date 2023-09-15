Визит лидера КНДР в Россию связали с провалом политики США

Об этом написало издание 19FortyFive.

Отмечается, что встреча лидеров может стать частью формирования новой оси — между Россией, Китаем и КНДР, которая будет противостоять США и установит новый мировой порядок. Автор подчёркивает, что ухудшение отношений Вашингтона с Москвой и Пекином сблизило государства.

Также указывается, что некомпетентная политика Байдена не сможет разрушить хаос, который она вызвала, а также она не в состоянии остановить усиление Пхеньяна и развитие союза России, Китая и Северной Кореи.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.