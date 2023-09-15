В США назвали условие, при котором Запад не будет вести переговоры по Украине
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Запад не намерен вести переговоры по Украине без участия Киева и навязывать ему решения. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы говорим об этом со всех трибун, в том числе партнерам из числа стран глобального Юга — ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия, и ни мы, ни кто-либо другой не намерены навязывать им решения", — сказал Салливан.
11 сентября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.
6 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита американского чиновника в Киев также обсуждали поставку ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.