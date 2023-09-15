В США назвали условие, при котором Запад не будет вести переговоры по Украине

"Мы говорим об этом со всех трибун, в том числе партнерам из числа стран глобального Юга — ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия, и ни мы, ни кто-либо другой не намерены навязывать им решения", — сказал Салливан.