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9 человек заболели новым штаммом COVID-19 «Эрис» в Турции

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что уже 9 человек в стране заболели новым штаммом коронавируса «Эрис». Об этом он написал в Twitter.

В Турции выявлен новый штамм COVID-19
© globallookpress.com

«Вариант Eris, который, как мы знаем, имеет низкую вирулентность, был обнаружен у 9 человек при обследовании, проведенном в нашей Справочной лаборатории. Они имеют международные контакты и находятся в одной провинции. Мы продолжим нынешние меры и нашу повседневную жизнь», – написал он.

Помимо этого Коджа также добавил, что Минздрав Турции обязуется защитить от нового штамма пожилых людей, а также граждан с хроническими заболеваниями.

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