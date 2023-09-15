В Турции выявлен новый штамм COVID-19

«Вариант Eris, который, как мы знаем, имеет низкую вирулентность, был обнаружен у 9 человек при обследовании, проведенном в нашей Справочной лаборатории. Они имеют международные контакты и находятся в одной провинции. Мы продолжим нынешние меры и нашу повседневную жизнь», – написал он.