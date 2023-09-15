В Турции выявлен новый штамм COVID-19

9 человек заболели новым штаммом COVID-19 «Эрис» в Турции
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что уже 9 человек в стране заболели новым штаммом коронавируса «Эрис». Об этом он написал в Twitter.
«Вариант Eris, который, как мы знаем, имеет низкую вирулентность, был обнаружен у 9 человек при обследовании, проведенном в нашей Справочной лаборатории. Они имеют международные контакты и находятся в одной провинции. Мы продолжим нынешние меры и нашу повседневную жизнь», – написал он.
Помимо этого Коджа также добавил, что Минздрав Турции обязуется защитить от нового штамма пожилых людей, а также граждан с хроническими заболеваниями.
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