Три страны ЕС введут запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению ЕК
С полуночи 15 сентября Польша, Словакия и Венгрия введут запрет на ввоз в страну зерна с Украины вопреки отказу Еврокомиссии продлить эмбарго. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи», — приводятся в материале слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал решение ЕК «вредным для польских фермеров».
В Венгрии уточнили, что введут запрет на импорт 24 сельскохозяйственных продуктов с Украины, в том числе зерновые культуры, овощи и мясные продукты. Аналогичное решение приняли власти Словакии.
Ранее Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз украинского зерна.
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