Три страны ЕС введут запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению ЕК

«Здесь и сейчас говорю. Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи», — приводятся в материале слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который назвал решение ЕК «вредным для польских фермеров».