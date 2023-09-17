Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США, в отличие от 2022 года. Об этом сообщает издание The Financial Times.

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«Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей, а проведет переговоры с небольшими группами внутри Капитолия», — говорится в статье.

Также в ходе поездки в США украинский лидер проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Отмечается, что администрация президента США близка к решению о предоставлении Украине ракет большой дальности, известных как ATACMS.

До этого стало известно, что вместо Зеленского на Генассамблее ООН может выступить глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.