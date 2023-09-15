В США высказались о свободе Киева в вопросе выбора целей для ударов

«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы [западных переданных вооружений], выбор целей — за ними. Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции.