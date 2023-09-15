Эксперты МАГАТЭ не нашли на ЗАЭС новых взрывчатых веществ

Несмотря на это, мины остаются в буферной зоне между внешним и внутренним ограждениями по периметру станции.

Об этом сообщается в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ. В публикации указано, что инспекторы продолжают слышать «многочисленные взрывы на расстоянии от электростанции, которая расположена у линии фронта». Подчёркивается, что это представляет потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта на Украине.