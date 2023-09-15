Эксперты МАГАТЭ не нашли на ЗАЭС новых взрывчатых веществ
Несмотря на это, мины остаются в буферной зоне между внешним и внутренним ограждениями по периметру станции.
Об этом сообщается в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ. В публикации указано, что инспекторы продолжают слышать «многочисленные взрывы на расстоянии от электростанции, которая расположена у линии фронта». Подчёркивается, что это представляет потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта на Украине.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв отмечал, что Россия не фиксировала прямых ударов по Запорожской АЭС со стороны Украины с осени прошлого года. По его словам, в городе до сих пор сохраняется напряжённая обстановка.