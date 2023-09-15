Блинкен назвал внутренним делом КНР ее кадровые решения

"Что касается вопроса о министре обороны Китая, мне нечего сообщить об этом. Я ничего не знаю о том, в каком статусе министр обороны. И в любом случае, решать эти вопросы правительству Китая. Мы, как и ранее, в полной мере готовы к взаимодействию с китайским правительством, кто бы ни занимал в какой-либо момент ответственные должности", - заявил Блинкен.