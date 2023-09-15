Генсек ООН заявил о необходимости реформы Совбеза

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на проходящем на Кубе саммите Группы 77 и Китая заявил, что состав Совета Безопасности ООН не отражает современные реалии, этот орган нуждается в реформе, передает ТАСС.

© Газета.Ru

По его словам, многополярность создает новые возможности для лидерства на международной арене. Но при этом она не гарантирует мира и правосудия. Для этого необходимы сильные и эффективные международные институты.

«Однако многие из нынешних институтов, в частности Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской финансовой системы, отражают давно ушедшую эпоху», — сказал Гутерриш.

Также он отметил, что состав Совбеза ООН остался в том времени, когда многие развивающиеся страны были скованы колониальным правлением и не имели права говорить от своего имени.