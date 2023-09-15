Макрон отказался от участия в Генассамблее ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать участие в работе 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщило издание Politico, сославшись на неназванных чиновников республики.

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Согласно предварительной информации, глава государства отказался от поездки в США из-за плотного графика. В частности, в скором времени во Францию прилетит король Великобритании Карл III.

Как отметили авторы публикации, из-за массовых беспорядков в Париже и других городах страны визит английского монарха уже переносили. При этом ожидается, что в течение следующих двух недель Эммануэль Макрон также проведет переговоры с председателем Лейбористской партии Соединенного королевства Киром Стармером и папой Римским Франциском.

«Президент Франции Эммануэль Макрон проводит одну дипломатическую встречу за другой, но есть одно место, куда он не поедет — это Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке», — уточнил один из собеседников издания.

В материале подчеркивается, что в прошлом глава государства всего один раз пропускал ГА ООН. В то же время французский министр, пожелавший остаться анонимным, заявил изданию об отсутствии у Макрона важных новостей для зарубежных коллег. Источник указал, что ехать на мероприятие Всемирной организации необходимо только при наличии серьезной речи.