Коломойскому могут увеличить размер залога до $157 млн

Арестованному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому могут значительно увеличить размер залога. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно материалам дела, залог может быть увеличен до 5,8 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов). При этом сумма первоначального залога составляет 509 миллионов гривен (приблизительно 13,7 миллионов долларов).

«Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщает, что СБУ будет просить суд об аресте с альтернативой залога в 5,8 миллиарда гривен. Это сумма, в хищении которой подозревают олигарха по делу о выводе средств из "ПриватБанка"», – сказано в сообщении местных СМИ.

Напомним, что Коломойского арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог по обвинению в мошенничестве и легализации имущества, которое было получено преступным путём.