Вучич заявил о намерении Сербии сохранять военный нейтралитет

Несмотря на давление НАТО, Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет и не будет присоединяться к каким бы то ни было военным блокам. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет ТАСС.

«Мы страна, которая единственная нейтральная в военном отношении в этой части Европы», — указал он.

Вучич добавил, что Сербия находится в окружении государств, которые входят в один блок — Североатлантический альянс.

«Вместе с тем мы хотим ответственно сохранять свой военный нейтралитет», — подчеркнул он.

Президент указал на то, что Сербия хочет сама оберегать свою землю и народ.