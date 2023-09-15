После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Киев конфисковал белорусское имущество на миллиард долларов. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, его слова передает РИА Новости.

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«С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов», — отметил он.

По словам Крутого, также Украина расторгнула более 60 международных двусторонних договоров. В отношении белорусских физических и юридических лиц ввели санкции.

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия поддерживает Россию в вопросе украинского конфликта. Он обратил внимание, что ответственность за него разделяют Запад и Киев в равной степени.

В августе стало известно, что Евросоюз расширил санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись экспорта в Белоруссию товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому развитию. Кроме того, США ввели ограничения в отношении лиц и предприятий, связанных с Белоруссией, а Канада — против Минобороны и внутренних войск страны.