Писториус намекнул на территориальные компромиссы ради мира на Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус упомянул возможные территориальные компромиссы ради мира на Украине. Подобное заявление он сделал в пятницу, 15 сентября, на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны.
— Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений, — отметил он.
Писториус напомнил, что завершение Тридцатилетней войны стало возможно лишь потому, что было достигнуто соглашение о невозможности добиться единого мнения по всем пунктам, передает РИА Новости.
На этой же конференции немецкий министр резко осадил мэра Киева Виталия Кличко, который в очередной раз напомнил Писториусу о ракетах Taurus.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия при необходимости может освободить Одессу и тем самым завершить спецоперацию на Украине. По словам эксперта, если в этом случае президент Украины Владимир Зеленский не пожелает завершить конфликт, то у России не останется другого выхода, кроме как продвигаться к польской и румынской границам.