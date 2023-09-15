Писториус намекнул на территориальные компромиссы ради мира на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус упомянул возможные территориальные компромиссы ради мира на Украине. Подобное заявление он сделал в пятницу, 15 сентября, на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны.

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— Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений, — отметил он.

Писториус напомнил, что завершение Тридцатилетней войны стало возможно лишь потому, что было достигнуто соглашение о невозможности добиться единого мнения по всем пунктам, передает РИА Новости.

На этой же конференции немецкий министр резко осадил мэра Киева Виталия Кличко, который в очередной раз напомнил Писториусу о ракетах Taurus.