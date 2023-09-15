В Баку раскритиковали заявления помощника Блинкена о Карабахе

Слова исполняющего обязанности помощника госсекретаря США Юри Кима по поводу ситуации в Карабахе вызывают сожаление, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости. 14 сентября на слушаниях в комитете Сената США Ким отметил, что война между Арменией и Азербайджаном еще не окончена, а Лачинская дорога находится в блокаде.

© Сергей Булкин/NEWS.ru

Высказывания Кима не отражают текущую ситуацию и реалии в регионе в постконфликтный период и вызывают сожаление, — сказал Гаджизаде.

Представитель МИД добавил, что инициатором и организатором слушаний стал сенатор Роберт Менендес. Гаджизаде заявил, что сенатор придерживается враждебной позиции по отношению к Азербайджану, а против него самого ранее были выдвинуты обвинения в коррупции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван получил от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и ответит на них в разумные сроки. По его словам, обстановка в Карабахе остается очень тяжелой, однако мир в регионе не имеет альтернативы и является единственным выходом.